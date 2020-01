Emma - Emilia - Hanna - Ben - Paul - Finn - ...

Heute möchte Ryke mit Euch über Eure Namen reden. Und ob Ihr wisst, warum Eure Eltern Euch so genannt haben, wie sie Euch genannt haben. Gefällt Euch Euer Name? Oder hättet Ihr lieber einen anderen Namen? Falls ja, welchen? Wisst Ihr, an welchem Tag im Jahr Euer Namenstag ist? Ruft an und quasselt mit Ryke über Eure Namen: 0800 2254 2254.