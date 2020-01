Ungefähr 1,5 Milliarden Pakete und Päckchen werden im Jahr in Deutschland von einem Ort zum anderen transportiert und an die richtige Adresse zugestellt. Beeindruckend! Doch wie funktioniert das?

Seit ungefähr 500 Jahren gibt es in Deutschland eine öffentliche Post. Vorher ließen Kaiser und Fürsten ihre schriftliche Nachrichten direkt von Boten und Reitern an die Zielorte schicken. Und die Kaufmänner und Händler in den Städten beförderten ihre Briefe durch ortseigene Botenanstalten.

Auch die Dienste der ersten, im Jahr 1490 von Maximilian I. eingeführten Poststationen waren nicht der Allgemeinheit zugänglich. Erst um 1530 wurde die Dienste Post dann allen Menschen zugänglich.

Der lange Weg von A nach B - Von Päckchen, Paketen und der Post

Von Annette Bäßler

Regie: Clarisse Cossais

Moderation: Ulrike Jährling