Deutschlands einziger Rap-Pädagoge® ist zu Gast im Kakadu-Studio, um gemeinsam mit Euch zu rappen.

"Deutschlands einziger Rap-Pädagoge® bei Ihnen vor Ort. Rap ist die Sprache der Jugendlichen. Wir möchten mit Ihnen in ihrer Sprache kommunizieren und Themen wälzen, die uns alle etwas angehen. Unsere fachlich geschulten Rap-Trainer® und Video-Trainer machen daraus ein künstlerisches Vergnügen.Ihre Schüler_innen brauchen Bewegung und lieben Musik? Dann ist unser Breakdance Angebot genau das Richtige für Ihre Gruppe."

So wirbt Nico Hartung für sein Rapprojekt. im Jahr 2006 gründete er das Tuned-Jugendprojekt und bietet seitdem bundesweit Rap-Workshops in Freizeit- und Bildungseinrichtungen an.

Was er in den Schulen macht, welche Themen er mit den Kindern behandelt, wie man als Rapper zu den Texten kommt, das will Ryke von ihm erfahren.

Nico Hartung ist live im Studio unser Gast und natürlich versucht Ryke innerhalb der Sendung mit ihm und Euch einen Rap hinzubekommmen.

Daher anrufen und mitrappen unter: 0800 2254 2254