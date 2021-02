Ein Kompliment ist eine lobende, schmeichelhafte Äußerung, um einer Person etwas Angenehmes und Erfreuliches zu sagen. Aber wie macht man ein gutes Kompliment?

Tim möchte heute mit euch über Komplimente reden. Was sind überhaupt Komplimente? Warum machen wir welche? Wem machen wir sie? Was gehört alles zu einem guten Kompliment? Und was sollte man unbedingt lassen? Wem habt ihr zuletzt ein nettes Kompliment gemacht? Ruft an und macht mit: 0800 - 2254 2254!