Respekt sollte man vor seinen Mitmenschen haben, denn man möchte ja auch selbst respektiert werden. Vor allem dann, wenn man nicht der gleichen Meinung ist.

Der Begriff ist gar nicht so leicht zu erklären: Respekt. Dabei ist er für das Zusammenleben der Menschen unheimlich wichtig. Meistens fällt einem auf, wenn jemand einer anderen Person keinen Respekt entgegenbringt. Dann gibt es nämlich meistens Streit. Aber es ist wichtig, dass man andere Menschen respektiert. Also ihre Meinungen, ihr Aussehen und auch ihr Auftreten akzeptiert. Das heißt ja nicht, dass man immer der gleichen Meinung wie der oder die andere sein muss. Tim und Elias versuchen respektvoll, die Podcast-Frage zu beantworten: Was ist eigentlich Respekt?