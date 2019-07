Ferien, Urlaub, freie Zeit! Niemand hetzt Euch durch den Tag, Eure Eltern haben mehr Zeit für Euch als sonst und länger aufbleiben dürft Ihr abends auch. Was macht Ihr in den Ferien?

Patricia möchte heute mit Euch über Eure Ferienpläne sprechen. Wo macht Ihr Urlaub? Seid Ihr unterwegs oder bleibt Ihr zuhause? Mit wem unternehmt Ihr etwas? Und was ist überhaupt das Schönste am Urlaub? Das lange Ausschlafen? Lange wachbleiben dürfen? Spielen, fernsehen, Radio oder Podcasts hören? Musik machen? Bücher lesen? In den Zoo gehen? Oder einfach auch mal gar nichts tun? Wir sind gespannt auf Eure Antworten. Ruft an unter 0800 2254 2254.