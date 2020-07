Erzählt von euren Urlaubsplänen!

Was kann man alles anstellen, ohne dass man wegfährt? Tim ist gespannt auf Eure originellen Ideen und versucht herauszufinden, was möglich ist und was nicht.

Und Ihr sollt ihm von Euren Plänen erzählen, ob Ihr in Deutschland unterwegs sind, zuhause Dinge unternehmt oder vielleicht sogar doch ins Ausland fahrt.

Ruft an und macht mit: 0800 2254 2254