Als 200 hat man es echt nicht leicht. Alle reden nur von der 100. 100 Prozent, 100 Meter, 100 Gummipunkte. Dabei ist die 200 doch doppelt so toll! In der zweihundertsten Folge vom Kakadu-Podcast kommt die unterschätzte Zahl endlich zu Ruhm und Ehre.

Puh, die 200 ist ganz schön sauer. Niemand beachtet sie. Von der 100 ist ständig die Rede. Aber was wäre zum Beispiel ein Backofen ohne 200 Grad? Wir finden ja, die 200 ist eine richtig tolle Zahl. Und wir sind mächtig stolz, dass dies hier schon Folge Nummer 200 vom Kakadu-Podcast ist! Also widmen wir dieser unterschätzten Zahl eine ganze Episode.

Viele von euch wollten wissen, wie der Kakadu-Podcast gemacht wird. Die Antwort bekommt ihr hier! Gemeinsam mit Tim begleitet ihr Patricia bei der Aufzeichnung einer Sendung. Co-Moderationskind Noemi ist auch mit dabei. Leider nur so halb. Ihr wisst schon: Corona und so ...

Außerdem sprechen wir mit Luca. Der war auch lange Co-Moderationskind und ist mittlerweile im Stimmbruch.

Frische Nachrichten und die Geräusche-Challenge dürfen natürlich nicht fehlen. Und last but not least kommt ihr selbst zu Wort. Denn wir wollten von euch wissen: "Was findet ihr am Kakadu gut? Welche Fragen sollen wir demnächst beantworten?".