Es gibt Dinge, die so alltäglich für uns sind, dass wir kaum darüber nachdenken, wo sie herkommen. Pappe zum Beispiel. Die fällt nicht etwa vom Himmel, sondern muss produziert werden. Wie das geht und was da alles drin ist, erfahrt ihr hier bei uns.

Du liebe Güte, das hätten wir vorher nicht gedacht, wie viel Arbeit in einem Pappkarton steckt! Außerdem eine Menge Wasser, Holz und am besten auch noch Altpapier. Das Holz kann aber nicht einfach so am Stück zu Pappe verarbeitet werden, sondern muss erst in ganz feine Fasern zerteilt werden. Das ergibt dann Holzstoff. Damit alles hübsch zusammenhält, braucht es noch Zellstoff. Dazu wird Holz unter großem Druck bei 175 Grad gekocht, zusammen mit Chemikalien. Und dann setzt sich alles ab, was man für die Pappe nicht braucht. Zum Schluss bleibt Zellstoff übrig.

Der Brei aus Zellstoff und Holzstoff wird nun mit ordentlich Wasser verrührt, gesiebt, gewalzt und getrocknet. Fertig! Je nachdem wie dick die Pappe werden soll, werden mehrere Schichten übereinandergestapelt.

Das Tolle an Pappe ist, dass man sie recyceln und neue Pappe daraus machen kann. Trotzdem verbraucht das alles ganz schön viele kostbare Rohstoffe und Energie. Deswegen sollte man auch Pappen und Papiere so oft wie möglich benutzen, bevor man sie wegwirft. Eine Papiertüte zum Beispiel muss zehnmal benutzt werden, bevor sie rechnerisch gesehen umweltfreundlicher als eine Plastiktüte ist.

Singen fürs Klima

Die Klimakrise, die ist ja nun wirklich kein Pappenstiel. Reinhard Horn ist einer, der was dagegen tun möchte, und zwar: singen! Er hat ein Chorprojekt für Kinder und Jugendliche auf die Beine gestellt. Unter dem Motto "Unsere Stimmen für das Klima" wird gemeinsam gegen die Erderwärmung angesungen. Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr in dieser Episode oder auf der Website von "Earth Choir Kids".

Außerdem in der Sendung: Ada erzählt uns von ihrer neuen Freundin. Laura und Ferdinand haben Witze mitgebracht. Und Nachrichten dürfen im Update natürlich niemals fehlen!

Genauso wenig eure Fragen! Also her mit euren Sprachnachrichten: 0174 16 24 523.

Autor*innen: Jennifer von Massow, Christian Neugebauer, Regina Voss

Redaktion: Roland Krüger

Onlinefassung: Laura Lucas