Gibt es genügend Haar für alle? Wofür brauchen wir Haare überhaupt, wo es doch Mützen und Klamotten gibt? Und ist ohne nicht eh praktischer, wenn's heiß ist? In dieser Update-Episode durchkämmen wir das Thema Haare.

Menschen sind vielfältig, auch was ihre Haare angeht. Die einen haben einen kuscheligen Pelz auf den Armen, bei den anderen muss man die feinen Härchen mit der Lupe suchen. Manche haben einen Bart, andere eine Monobraue – oder beides.

Glatze oder lange Locken

Die eine trägt Glatze, der nächste lange Locken. Eines steht fest: Das alles ist normal, das alles ist schön. Aber spannend ist das schon, oder? Wer entscheidet denn darüber, wo wem welche Haare wachsen?

Na klar: die Gene! Aber nicht ganz allein. Ein paar andere Gründe gibt's da auch noch, warum manche Menschen viele Haare haben und manche wenige oder gar keine. Hört mal rein, wir durchkämmen das Thema gemeinsam, Zwinkersmiley.

In der Rubrik "Neu in meinem Leben" geht es diesmal darum, wie schwierig es sein kann, nach der langen Zeit mit Distanz- und Wechselunterricht wieder zusammen in einer großen Klasse zu lernen.

Ein neues Geräusch zum Raten

Außerdem in der Sendung: WhatsApp, Signal, Threema, Telegram – Messenger für's Smartphone gibt es viele. Aber ist davon auch einer gut für Kinder geeignet? Wir haben das mal überprüft.

Und ein neues Geräusch zum Raten gibt es auch wieder. Ach so: Bitte denkt immer daran, eine Nummer zu hinterlassen, damit wir euch erreichen können, wenn ihr richtig geraten habt.

Und wo wir gerade bei Nummern sind, diese hier ist genau die richtige, wenn ihr eine Frage an den Kakadu habt: 0174 - 16 24 523.

(luc)