Ein Orchester dirigieren nur Erwachsene? Stimmt gar nicht! Auch Kinder können die Musikerinnen und Musiker leiten und es tut ihnen sogar gut, sagt Alexander Saier von "Jugend dirigiert". Er findet: Beim Orchester spiegeln einem die Menschen, ob man auf dem richtigen Weg ist und dass man gut so ist, wie man ist. Damian aus Berlin hat das Dirigieren als Schulfach. Er erzählt uns im Podcast, was ihm daran besonders Spaß macht. Außerdem geht es in dieser Episode um Brieftauben. Kann jede Taube Brieftaube werden? Wie finden die den Weg zurück, so ganz ohne Navi? Und was, wenn jemand umzieht? Und können auch Eulen die Post bringen, so wie bei Harry Potter? Die neuesten Nachrichten dürfen natürlich auch nicht fehlen und ein Geräusch zum Raten ist ebenfalls wieder mit dabei.