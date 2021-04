Jedes Kind weiß, was ein Ballon ist. Aber warum benutzen wir ausgerechnet diesen Begriff für das runde Ding mit Luft drin? Warum sagen wir nicht… Hupe!? Und wer bestimmt denn, wie die Sachen heißen? Das Bundesamt für Wörter? Dies und mehr im Update!

Von Ampel bis Zylinder: Jedes Ding hat einen Namen. Wir sagen täglich Hunderte Begriffe und wundern uns erst über ihren Klang, wenn wir einmal genauer darüber nachdenken. Warum heißt der Ballon Ballon – und nicht etwa Hupe? Wer hat das eigentlich entschieden? Dieser Frage gehen wir in dieser Folge nach.

Schulen auf, Schulen zu: Gefühlt ist irgendwie immer Lockdown und ein Ende des Corona-Chaos ist noch lange nicht in Sicht. Was macht das Hickhack und die Perspektivlosigkeit mit den Schülerinnen und Schülern?

Außerdem in der Sendung: Die Augsburger Puppenkiste erklärt die Corona-Impfung. Und Helene erzählt euch diese Woche, was neu in ihrem Leben ist. Sie hat endlich ein eigenes Handy bekommen. Als allerletzte in ihrer Klasse! Es gibt ein nagelneues Geräusch zum Raten – und natürlich wieder frische Nachrichten.