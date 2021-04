Ist Krankenschwester ein typischer Frauenberuf? Und ist Dachdecker ein typischer Männerberuf?

Patricia möchte heute mit euch über Berufe quasseln. Was sind typische Mädchen- bzw. Frauen-Berufe und welche Berufe wollen Jungs lieber ergreifen? Oder ist das inzwischen gar nicht mehr so wichtig, wer was macht? Am kommenden Donnerstag ist der Girls´-Day und der Boys´-Day. Mädchen und Jungs sollen dafür interessiert werden, solche Berufe zu ergreifen, die man eigentlich immer dem anderen Geschlecht zutraut. Ruft an und macht mit bei Patricias Berufsberatung: 0800-2254 2254.