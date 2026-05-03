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    Kinderhörspiel und Geschichten

    Tinis Katze zieht um

    23:11 Minuten
    versteck;katzenbaby;Bildverwendung nur mit Urhebervermerk: Falk Herrmann/Shotshop/picture alliance. Keine Exlusivverkäufe möglich.
    Wo hält sich das Kätzchen nur versteckt? © Falk Herrmann / picture alliance / Shotshop
    Von Anna-Luise Böhm |
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    Tinis Katze ist weggelaufen, gemeinsam mit ihrer Freundin Suse sucht sie nach ihr im ganzen Wohngebiet.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Seit Tini eine Katze hat, redet sie von nichts anderem mehr. Das geht ihrer Freundin Suse mächtig auf die Nerven. Wenn es nach Suse ginge, könnte das süße Kätzchen wieder verschwinden. Doch dann ist die Katze tatsächlich weg. Suse glaubt, dass es ihre Schuld ist. Am liebsten würde sie Tini alles erzählen, aber sie fürchtet, dass Tini dann nicht mehr ihre Freundin sein möchte. Und auch Tinis Nachbar, der Katzenfeind Herr Stumpe, muss eine schwere Entscheidung treffen.

    "Tinis Katze zieht um"
    Von Anna Luise Böhm
    Ab 6 Jahren
    Gelesen von Max von Pufendorf
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2011

    Anna-Luise Böhm, geboren 1975 in Berlin, studierte Drehbuch in Ludwigsburg, lebt als freie Autorin in Berlin, schreibt Prosa und Hörspiele für Kinder und Erwachsene.

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