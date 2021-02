Hat der Brief in Zeiten von WhatsApp, E-Mails und Co. noch eine Chance?

Seid mal ehrlich: Wie viele Briefe habt ihr in einem Jahr geschrieben? Die meisten Nachrichten tauscht man heute ja auf elektronischem Weg miteinander aus. Aber es gibt Situationen, da ist ein Brief ganz einfach die bessere Wahl: Wenn man dem Empfänger eine besondere Wertschätzung zeigen will. Tim möchte heute mit euch über Briefe reden. Wann schreibt ihr welche? Wann bekommt ihr Briefe? Und von wem? Ruft an und erzählt es im Kakadu: 0800 2254 2254!