Wenn ein geliebtes Tier stirbt, tut das weh. Gut, wenn dann jemand da ist und bei der Trauer hilft. Bestatterin Anna Lutter gestaltet liebevolle Abschiede von Bello oder Miezi und macht ihnen ein letztes Kuschelplätzchen zurecht.

Au weia, das tut weh: Wenn so ein Haustier stirbt, das viele Jahre zur Familie gehört hat, ist das richtig traurig. Katzen können bis zu 15 Jahre alt werden, Hunde ungefähr zehn bis 15 Jahre. Also eine ganze Kindheit und Jugend! Mit anderen Tieren wiederum könntet ihr nicht nur zusammen aufwachsen, vielleicht könntet ihr sie sogar weiter vererben. Papageien etwa werden ungefähr 50 Jahre alt, Schildkröten schaffen bis zu 100 Jahre!

Aber irgendwann steht der Abschied an. Und dann? In dieser Folge schauen wir in einer Tierarztpraxis und auf einem Tierfriedhof vorbei. Wir lassen uns erklären, was "Einschläfern" bedeutet und wann und wie das gemacht wird. Außerdem fragen wir: Können Tiere selbst eigentlich auch trauern, wenn jemand aus dem Rudel oder der Herde stirbt? Ja, Elefanten zum Beispiel!

Mach's gut, Waldi

In Sachen Menschentrauer hilft Anna Lutter. Sie ist Tierbestatterin und holt verstorbene Tiere bei der Ärztin oder zu Hause ab. Sie bringt immer ein Körbchen mit und überlegt zusammen mit der Familie, wie sie sich verabschieden möchte. Nochmal streicheln oder bürsten, Spielzeug dazulegen, die liebsten Leckerlis mit auf den Weg geben? Kein Problem. Genau wie Menschen können auch Tiere beerdigt oder eingeäschert werden. Wer mag, kann sich Bello oder Miezi sogar in einer Urne auf den Kaminsims stellen.

Autorin: Gudrun Holtz

Redaktion: Lydia Heller

Onlinefassung: Laura Lucas