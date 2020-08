Hauen und Treten sind ja normalerweise nicht so beliebte Methoden, miteinander in Kontakt zu treten. Wer jedoch eine Kampfsportart erlernt, der sagt für jeden Tritt hingegen sogar noch danke.

Judo, Taekwondo, Karate, Capoeira, Aikido ... unabhänig voneinander haben Menschen in den unterschiedlichsten Kulturkreise der Erde im Laufe der Jahre viele unterschiedlichen Kampfsportarten entwickelt. Ob als Wettkampfsport, zur Selbstverteidigung oder aus spirituell-meditativen Gründen, die Faszintion für das Training all dieser Techinken ist weltweit zu beobachten. Kakadu-Reporter Peter Kaiser ist selbst ein Taekwondo-Meister und war nur zu gerne bereit Ryke und Luca in die Geheimnisse seines Kampfsport einzuweihen.

#126 Warum üben manche Menschen sich zu hauen?

Moderation: Ulrike Jähling und Luca

Recherche und Reportagen: Peter Kaiser

Technik Christiane Neumann

Redaktion: Thomas Fuchs

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020