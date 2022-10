Kinderhörspiel

Supertrumpf

45:57 Minuten Supertrumpf ist Lous große Leidenschaft. Doch als ihre Schwester nach drei Monaten heimkommt, dreht sich erst mal alles wieder nur um sie. © picture alliance / Zoonar / Robert Kneschke

Von Esther Becker · 18.09.2022

Lou spielt am liebsten Supertrumpf: In der Schulpause oder in der Klinik mit Pflegern, wenn ihre Eltern ihre Schwester Maya besuchen. Maya war magersüchtig, kommt heute nach Hause und soll wieder ganz normal zur Schule gehen. Aber nichts ist normal.