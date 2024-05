Das Wetter auf der Erde - und damit auch Wind, Stürme oder Orkane - entsteht, weil die Sonne unsere Erde nicht überall gleichmäßig bescheint. Am Nordpol kommt beispielsweise im Winter ganz wenig Sonne an, am Äquator aber sehr viel. Dadurch wird die Luft am Äquator heiß, während sie am Nordpol kalt bleibt. Die Luft versucht, diese Unterschiede auszugleichen. So entstehen Tiefdruck- und Hochdruckgebiete und mit denen kommt viel Wind daher und so entstehen Stürme.