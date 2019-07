Was macht ihr im heißen Sommerwetter? Wir sind auf der Suche nach euren Badetipps. Wo geht ihr baden? Mit wem? Gab es schon mal Ärger mit dem Bademeister? Was war das beste Erlebnis im Freibad? Oder am Strand?

Ruft an bei Tim im Studio und quasselt mit ihm über eure Erlebnisse vom Baden: 0800 2254 2254. Im Kakadu-Überraschungspaket, das wir heute unter den Anrufern und Anruferinnen verlosen, steckt auch ein Buch zum Thema: Gmehling: "Freibad". Erschienen ist es im Verlag Peter Hammer.