"Ich packe meinen Koffer" und andere Spiele.

Heute geht in Essen die SPIEL 2019, die weltweit größte Messe für Publikumsspiele, zu Ende. Ryke will deshalb heute mit Euch über´s Spielen reden. Was spielt Ihr gerne? Und mit wem? Und habt Ihr Lust auf ein kleines Spiel mit Ihr? Dann ruft an und macht mit: 0800 2254 2254.

Zu gewinnen gibt es heute das Kinderspiel des Jahres 2019, "Tal der Wikinger". Mehr darüber findet Ihr hier.