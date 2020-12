Wenn im Studio das Mikrofon offen ist, gehört es sich eigentlich, draußen zu warten, bevor man hineinstürmt.

Es sollte eigentlich ein ruhiger Vormittag werden. Tim hatte sich ganz genau überlegt, wie die Sendung am ersten Weihnachtsfeiertag klingen sollte. Und dann wird er am laufenden Band gestört. Lydia stürmt ins Studio, die Co-Moderatorinnen und -Moderatoren auch, manche rufen an, aber eins haben alle gemeinsam: Sie stören den Ablauf der Sendung. Und zwar ganz gewaltig. Alle wollen irgendwas von Tim, anstelle ihn in Ruhe moderieren zu lassen.

Ganz nebenbei entdecken sie aber, dass es in diesem Jahr sehr interessante und auch lustige Podcast-Produktionen gegeben hat.