Irgendwie ist die Privatsphäre auch wichtig, das wissen wir alle – trotzdem nerven die Ermahnungen und Spaß macht das Thema auch nicht so richtig. Aber zum Glück haben wir Tom. Und der weiß, worauf Ihr achten solltet.

Um sicher im Internet unterwegs zu sein, solltet Ihr ein grundregelnde Regeln beachten.

Hier die Tipps von Tom:

Gebt nicht alles von Euch preis. Besispielsweise nicht den echten Namen angeben, wenn man irgendwelche Informationen postet.

Es ist auch erlaubt und womöglich sinnvoll, ein anderes Geburtstdtum oder eine andere Mailadresse anzugeben. Dann werdet Ihr im Internet niocht so schnell erkannt.

Bei jedem Account also bei WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat unbedingt die Privatsphäre-Einstellungen durchgehen und anpassen. Soll wirklich jeder sehen können, wann Ihr zuletzt online wart, wie Eure Schule heißt und was Ihr mit Euren Freunden schreibt.

Ihr müsst uch nicht Euer echtes Profilbild nehmen.

Und noch einen Tipp hat Tom, da das ganze Them Sicherheit im Internet echt kompliziert zugleich aber auch megawichtrig ist:

Ich würde es mit jemandem machen, der älter ist als du – keine Ahnung – dein großer Bruder, deine Eltern, wer auch immer, und zusammen durch die ganzen Privatsphäre-Einstellungen gehen und vielleicht entdecken die was, was du nicht siehst. Es ist noch niemand vom Himmel gefallen, der das alles schon direkt konnte. Ich konnte das auch nicht alles direkt, ich habe mir auch Hilfe geholt, ich hatte auch Workshops in der Schule und so etwas."