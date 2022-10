Schulpflicht: Lernen für alle

"Schulpflicht" klingt nicht besonders einladend, oder? Und Montagmorgen, wenn der Wecker klingelt, würden wir doch fast alle am liebsten liegen bleiben. Tatsächlich aber hat die Pflicht, zur Schule zu gehen und nicht etwa zu Hause zu lernen, gute Gründe. Und außerdem passiert in der Schule ja noch viel mehr als nur Pauken.

In dieser Folge ...

Wissen zum Mitnehmen In Deutschland gibt es seit 1919 eine "allgemeine Schulpflicht". Eine "Unterrichtspflicht" gibt es aber schon viel länger - ungefähr seit 300 Jahren. Die Schule soll allen Kindern gleiche Möglichkeiten bieten, unabhängig davon, wieviel Geld die Eltern haben.

