Schmeckt Rosenkohl besser, wenn er anders heißt?

Ich mag Rosenkohl nicht so, wenn es das zum Beispiel in der Schule gibt, dann kann ich das gar nicht essen. Aber wenn ich weiß, meine Oma macht Rosenkohl, also brüksel lahanasi, dann finde ich das gut, weil sie macht das halt eben auf türkisch, mit Tomatenmark glaube ich und so Gewürzen, das schmeckt dann auch lecker und hört sich auch gut an.

Helin