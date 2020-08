Palmöl steckt in vielen Dingen, die wir jeden Tag benutzen. Von Schoko-Brotaufstrich bis Waschpulver. Es hat viele gute Eigenschaften und gibt es ein Problem damit. Aber welches?

Seit dem Frühling kämpfen Politiker und Umweltschützer in Deutschland für ein neues Gesetz mit einem komplizierten Namen: Lieferkettengesetz. Das soll letztlich dafür sorgen, dass Produkte, die wir hier im Supermarkt kaufen können, umweltfreundlich hergestellt werden. So verschiedene Produkte wie Fertigpizza zum Beispiel, Chips oder Zahnpasta. Denn so verschieden, wie sie sind – für die Herstellung fast aller dieser Produkte wird die gleiche Zutat benötigt: Palmöl oder Palmfett.

Warum das so gern und viel verwendet wird und warum Umweltschützer aber wollen, dass sich das in Zukunft ändert – das finden Patricia und Gerda in dieser Folge heraus.

Wie Ihr auch weniger Palmöl verbraucht, könnt Ihr zum Beispiel hier und hier nachlesen.

#125 Was ist das Problem mit dem Palmöl?

Moderation: Patricia Pantel und Gerda

Recherche und Reportagen: Jessica Zeller

Technik: Christiane Neumann

Redaktion: Lydia Heller

Deutschlandfunk Kultur, 2020