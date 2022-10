Update: Wildunfälle

Alles eine Frage der Perspektive nämlich. Für die Rehe sind die Wälder und Wiesen schließlich ihr Zuhause. Und wir Menschen bauen da einfach unsere Straßen mittendurch. Im Herbst, wenn's keine frischen Knospen, Kräuter oder Gräser mehr gibt und der kalte Winter bevorsteht, suchen die Rehe nach Futter. Und dafür legen sie auch mal weitere Wege zurück. Gern auch in größeren Gruppen, übrigens!

Die Autos kommen ihnen dabei in die Quere und blenden mit ihren Scheinwerfern so doll, dass die Rehe kurz die Orientierung verlieren. Rehe können nämlich auch im Halbdunkel supergut sehen. Und wenn sie dann in gleißendes Licht gucken, sind sie erst mal quasi blind.