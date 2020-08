Schlappe Salatblätter, müffelnder Kaffeesatz: Es stimmt, der Komposteimer in der Küche sieht nicht immer einladend aus. Aber Würmer und Bakterien verwandeln den Biomüll in feinste Komposterde. Superfood für unsere Pflanzen!

Es klingt zwar so, aber mit der Post hat der Kompost nichts zu tun. Das Wort stammt aus dem Lateinischen, wo "compositum" so viel bedeutet wie zusammengesetzt. Und aus den verschiedensten Materialien zusammengesetzt ist er ja wirklich, dieser Haufen oder Kübel, den wir Kompost nennen.

Aus Blättern, Rasenschnitt, kleinen Ästen und was in Haus und Garten sonst noch so anfällt an so genannten "organischen Resten". Also solchen, die aus der Natur kommen - und dort auch wieder hin zurück gehen. Mit dem kleinen Umweg durch den Magen eines Regenwurms.

Wie das genau geht, hat er Selma und Patricia in unserem Podcast erzählt.

#116 Was ist eigentlich ein Kompost?

Moderation: Patricia Pantel und Selma

Recherche und Reportagen: Regina Voss

Technik: Thomas Schütt

Redaktion: Julia Eikmann

Deutschlandfunk Kultur 2020