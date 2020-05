Vom Gewinnen und Verlieren, vom Schummeln und beschummelt werden - quasseln über Spiele

Heute möchte Ryke von Euch wissen, was Ihr von Brettspielen und von Kartenspielen haltet. Wie kommt Ihr damit klar, wenn Ihr ein Spiel verliert? Ist Gewinnen überhaupt wichtig? Was macht man, wenn jemand am Tisch schummelt? Oder habt Ihr vielleicht selbst schon mal geschummelt? Wie haben die anderen reagiert?

Und: Welche Spiele kennt Ihr überhaupt? Ryke hat ein Quiz für Euch, bei dem es ein Spiel zu gewinnen gibt. Ruft an und macht mit: 0800 2254 2254.