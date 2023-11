In Deutschland gibt es rund anderthalb Millionen Familien, in denen drei oder mehr Kinder leben. Das steht in Tabellen des statistischen Bundesamts. Anderthalb Millionen – das klingt viel. Allerdings, gibt es etwa viermal mehr Familien, in denen nur ein Kind lebt und fast dreimal mehr Familien mit zwei Kindern. Das heißt: Sehr viele Kinder in Deutschland wissen gar nicht, wie das ist, mit mehreren Geschwistern aufzuwachsen.