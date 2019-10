Manche sagen ja, ein Roboter ist nichts weiter als eine technische Apparatur, die dazu dient, dem Menschen Arbeit abzunehmen. Aber manche Roboter haben etwas Menschenähnliches. Oder sie sehen wie knuffige Tiere aus. Und können wir ganz sicher sein, ob Roboter nicht vielleicht doch selbst denken können? Wie auch immer: Es gibt immer mehr Roboter auf der Welt: Zum Rasenmähen, im Haushalt, in Schulen und natürlich in Fabriken. Und Bücher sowie Filme über Roboter gibt es schon lange. Deshalb stellen Tim und Noemi in diesem Podcast die Frage: Brauchen wir Roboter?

#34 Brauchen wir Roboter?

Autor: Sebastian Urbanczyk

Moderation: Tim Wiese und Noemi

Redaktion: Roland Krüger

Deutschlandfunk Kultur 2019