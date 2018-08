Ursprünglich war ein Museum ein Heiligtum der Musen, den griechischen Schutzgöttinnen der Künste. Doch das ist lange her. Heute sind Museen Orte, an denen ihr Außergewöhnliches entdecken und staunen könnt.

Am Wochenende öffnen in Berlin viele Museen mal wieder ihre Türen für die "Lange Nacht der Museen". Die Besucher können dann bis zwei Uhr in der Nacht 80 Museen erkunden.

Es gibt ja so viele Museen - für Technik, Kunst oder Geschichte. Zu fast jedem Thema gibt es ein besonderes Museum.

Wer von euch hat ein Lieblingsmuseeum oder war schon mal in einem total außergewöhnlichen Museum?

Macht mit bei Patricia Museums-Quiz!

