Ein Quasseltag live von der großen ARD-Bühne auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin.

Einmal im Jahr gibt es einen Kakadu-Quasseltag an einem Freitag. Immer dann, wenn in Berlin die Internationale Funkausstellung stattfindet. Heute eröffnet die weltgrößte Ausstellung für Unterhaltungselektronik ihre Türen und gleich zum Auftakt hat der Kakadu seinen Auftritt.

Wir senden live von 15.05 bis 15.30 Uhr von der ARD-Bühne in der Messehalle 2.2 auf der Internationalen Funkausstellung Berlin.

Die Gäste von Tim sind:

Max von Pufendorf, der in vielen Hörspielen im Kakadu zu hören ist (so auch am kommenden Sonntag. Er wird mit Kindern, die auf der IFA sind, ein kleines Minihörspiel aufführen.)

Außerdem ist Kinderreporter Yunis zu Gast, der zu der Crew der Klangohr-Tester gehört und sagen kann, wie ein Hörfunkbeitrag entsteht.

Und dann haben wir natürlich Live-Musik organisiert.

Kakadu-Moderator Tim, Reporterkind Yunis und der Musiker Bummelkasten beim Warm-Up. IFA 2018 (Roland Krüger)

Kakadu präsentiert den Kinder-Musikmacher "Bummelkasten" (Bernhard Lütke). Er spielt live die Titel "Bestellt" und "Hausmeister Klaus" www.bummelkasten.de

Die Internationale Funkausstellung (IFA) ist die weltweit größte Ausstellung für Unterhaltungselektronik.

Die Messe gibt es seit 1924, seit 2005 findet sie alljährlich unter dem Berliner Funkturm statt. Viele Neuigkeiten hatten auf der Funkausstellung ihre Premieren: Eine der ersten Fernsehübertragungen kam 1928 von dort, und 1967 eröffnete Willy Brandt per Knopfdruck das bundesdeutsche Farbfernsehen. 1971 wurden die ersten Videorecorder für den Heimgebrauch vorgestellt, 1981 kam die erste Fernsehsendung in Stereo von dort, 1999 waren Flachbildschirme und mp3-Player begehrte Neuigkeiten. Längst ist die Messe zu einer riesigen Leistungsschau geworden - nicht nur für Radio und Fernsehen, sondern mittlerweile auch für Haushaltsgeräte.

Kakadu-Moderator Tim und Reporterkind Yunis auf der ARD-Bühne. IFA 2018 (Roland Krüger)