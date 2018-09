Wir alle haben Wünsche. Aber was sind Wünsche überhaupt - und wie sollten wir mit ihnen umgehen?

Es gibt Wunschzettel, Wunschbäume, Wunschkonzerte, große Wünsche, kleine Wünsche, Wünsche, deren Erfüllung viel Geld kostet und solche, die man jemand anderem durch einen kleinen Gefallen erfüllen kann.

Ryke möchte heute mit euch über die wichtigen Wünsche im Leben quasseln und hat dazu einen Experten im Studio, der sich mit Wünschen auskennt. Was ist ein wichtiger Wunsch? Das Glück in der Familie? Frieden? Gute Schulnoten? Gesundheit? Dass man sich mit jemandem wieder verträgt, mit dem man Streit hatte? Ruft an und quasselt mit: 0800 2254 2254.