Letztes Wochenende fand die bundeweite Vogel-Zählaktion "Stunde der Gartenvögel" des NABU statt.

Seit 15 Jahren versuchen Tierschützer so die Veränderungen in der Vogelwelt festzuhalten, indem sie die Menschen dazu aufrufen, am zweiten Maiwochenende die Vögel in ihrer Umgebung zu bestimmen und zu zählen.

Manuel Tacke vom NABU kommt heute ins Kakadu-Studio, um über die Ergebnisse der Vogelzählung zu berichten

Außerdem gibt es ein kleines Vogelquiz.

Ihr könnt mitspielen und gewinnen: 0800 2254 2254.