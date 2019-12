Zauberer müssen Geheimnisse haben. Jeder darf Geheimnisse haben. Aber warum haben wir manchmal Geheimnisse? Und vor wem?

Geheimnisse sind spannend. Und es ist manchmal schwierig, sie für sich zu behalten. Und am liebsten würde man ja die Geheimnisse der anderen herausbekommen. Patricia und Gerda überlegen in diesem Podcast, warum wir Geheimnisse haben, wer unbedingt welche haben muss und was man machen kann, wenn einen ein Geheimnis vielleicht sogar bedrückt.