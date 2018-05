Am Samstag ist es soweit, Prinz Harry und Meghan werden heiraten. In der Kapelle von Schloss Windsor werden die beiden einander das Jawort geben. Und, noch mehr als bei einer Heirat zwischen zwei nicht-adeligen, also bürgerlichen Menschen, ist so eine königlichen Heirat ein Riesending. Was für ein Brautkleid trägt Meghan, welcher Designer darf die zukünftige Prinzessin einkleiden? Und trägt Prinz Harry vor dem Altar eine Uniform - immerhin war er lange Soldat, genauer gesagt Pilot -, oder einen Cut, also einen Frack? Wer steht auf der Gästeliste, wo geht die Kutschfahrt entlang und wer gehört zu dem Kreis der engsten Freunde, die anschließend auf Frogmore House beim Hochzeitsempfang dabei sein dürfen.

Nationale Chöre und Orchester werden singen, ein zukünftiger König wird den Trauzeugen geben (Harrys älterer Bruder William), kleine, jedoch echte Prinzen und Prinzessinen (Prinzessin Charlotte - 3 Jahre alt und Prinz Georg - 4 Jahre alt) werden die Blumenkinder sein, der ranghöchste Geistliche der Anglikanischen Kirche wird Harry und Meghan das Eheversprechen abnehmen, die Hochzeitstorte ist eine Zitronen-Holunderblüten-Torte mit Buttercreme mit echten Holunderblüten, die echte Frühlingsaromen verbreiten soll, ... mehr geht vermutlich nicht. Die ganze Welt ist dabei Obwohl, Liveberichterstattung in TV, Radio und Internet, die Zuschauerzahlen werden vermutlich gigantisch sein. Und, nun ja, sie sind ja einfach nett, die beiden, und wenn sich zwei trauen, dann darf man sich doch auch mitfreuen! Daher haben wir eine echte Gräfin in unsere Sendung zugeschaltet - Tamara Gräfin von Nayhauß und einen echten Adels-Experten, den Journalisten Klaus Pokatzky. Und natürlich all die vielen Adelsexpertinnen und Experten, den Prinzen- und Prinzessinnen-Fans unter Euch Kakadu-Hörern. Holt die "Union-Jack"-Fähnchen heraus, legt Orden und Krönchen an und ruft an und quasselt mit unter 0800 2254 2254! Heute wird es bei Patricia so richtig königlich.