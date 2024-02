Moderne Piraten haben also eher wenig mit unserem romantischen Bild von Seeräubern zu tun. Das mit den Dreieckshüten und den Holzbeinen. Dem rrrrrrrollenden R, der Augenklappe und dem Papageien auf der Schulter. So kennen wir Piraten vor allem aus Büchern und Filmen. Aber die haben mit der Wirklichkeit nicht immer viel gemeinsam. Aber: Nicht alles ist ausgedacht.

In dieser Episode helfen zwei waschechte Experten Thandi und Fabian auf ihrer Reise in die Vergangenheit und die Gegenwart der Piraterie. Was hatten Piraten denn nun wirklich an? Und warum? Wie lustig war so ein Piratenleben? Haben alle Piraten schlechte Zähne? Und vor allem: Warum wird man Pirat? Das gucken wir uns an!