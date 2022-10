Update: Pfand

Wir werfen einen Blick in den Pfandautomaten und gucken uns an, was mit den alten leeren Flaschen passiert, die wir da reinstecken. Und wir stellen fest: Die armen Flaschen finden nicht etwa ihre letzte Ruhe. Manche werden ordentlich sauber gemacht. Andere werden, nun ja, eingestampft. Aber sie alle kommen wieder. Auf die eine oder andere Art.