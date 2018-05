Sie erkennen einander an ihrem Halstuch. Sie gehen auf Fahrten, schlafen in der Natur und beschränken sich dabei auf das, was in ihre Rucksäcke passt. Zu Gast im Kakadu-Studio sind heute Pfadfinder, genauer gesagt drei Wölflinge vom Stamm Burgund.

Wie bauen wir eine Kothe auf? Wie orientieren wir uns im Wald? Wie bekommen wir trotz Regen ein wärmendes Feuer hin? Pfadfinder sein heißt, Herausforderungen zu meistern, Neues zu entdecken und kleine Abenteuer zu erleben. Dass dabei der Schlaf mitunter etwas zu kurz kommt, nehmen Pfadfinder gerne in Kauf. Beispielsweise, wenn bei einer Fahrt ein Kind ein neuer Pfadfinder wird. "Bei der Winterfahrt, um Mitternacht, stehen wir alle im Wald im Kreis und dann werden die einzelnen Leute hereingerufen ... und es wird ihnen das Halsduch verliehen", erzählte Nyah aus dem Stamm Burgund in Berlin Lichterfelde. Wenn Pfadfinderinnen und Pfadfinder unterwegs sind, ist nicht wichtig, dass nicht jeder oder jede alles gleich und perfekt kann. Aber gemeinsam ist doch mehr möglich, als zunächst gedacht. Und vieles lässt sich zudem lernen. Der Stamm Burgund, bei dem unsere Gäste aktiv sind, auf Fahrt Gemeinsam Neues erleben Pfadfinderin oder Pfadfinder sein heißt, in der Gruppe zu leben, gemeinsam Erfahrungen zu machen, gemeinsam etwas zu erleben. Gruppe bedeutet dabei nicht: Alle sind gleich. Jeder bringt sich nach seinen Fähigkeiten und seinen Möglichkeiten ein. Aber wie verschieden Pfadfinderinnen und Pfadfinder auch sein mögen: In der Gruppe fühlen sie sich einander verbunden. Die größte Jugendbewegung der Welt Das Halstuch und den Knoten tragen alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder mit Stolz, es zeigt, von welchem Bund und Stamm sie sind. Mit dem Tragen des Halstuchs zeigen sie der ganzen Welt, dass sie Teil der größten Jugendbewegung der Welt sind.