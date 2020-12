Von ausgebüxten Rentieren und einem ganz besonderen Weihnachtsfest.

Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Und auch, wenn es in diesem Jahr wahrscheinlich bei den meisten von euch nicht so turbulent war wie sonst, kehrt auch nach diesem Weihnachtsfest ein bisschen Normalität ein. Der Weihnachtsmann hat seine Arbiet für dieses Jahr erledigt und sehnt sich nach Ruhe. Aber kurz bevor er auf seinen Schlitten steigen kann, sind ihm seine Rentiere ausgebüxt. Was nun?

Ihr müsst ihm helfen! Ryke freut sich auf eure Tipps, wie man die Tiere wieder anlocken könnte. Damit der Weihnachtsmann endlich in seinen verdienten Urlaub abreisen kann. Ruft an und helft mit: 0800 2254 2254!

Aber Ryke möchte noch ein bisschen mehr von euch wissen: Wie war Weihnachten in diesem speziellen Jahr? Was war schön, was war nicht so schön, was war anders? Erzählt von eurem Weihnachtsfest. Und bleibt gesund!