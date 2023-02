Die vermutlich coolste Mumie der Welt

Heute lebt Ötzi in einer Art Eiskiste im Archäologischen Museum in Bozen. Alle vier bis sechs Wochen wird er mit Wasser bespritzt, um seine schützende Eisschicht zu erhalten. Immer mal wieder wird Ötzi aufgetaut - für Untersuchungen. Das dauert ungefähr 18 Stunden. Als Ötzi Anfang der 90er-Jahre von Wanderern entdeckt wurde, war er über 5000 Jahre alt. Und damit viel älter als die Mumien, die man in Ägypten entdeckt hatte.