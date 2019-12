Fridays for future, Brexit, Pandabären und Co.

Was hat Euch in diesem Jahr beschäftigt? Was war schön und was war vielleicht auch besonders unschön? Patricia möchte mit Euch über Eure persönlichen Höhepunkte dieses Jahres reden. Ruft an und erzählt ihr, was Euch im Jahr 2019 am meisten beschäftigt hat: 0800 2254 2254.