In dieser Woche feiern wir beim Kakadu gleich doppelt: 25ster Geburtstag und 200ster Podcast!

Heute geht es los und Tim nimmt unsere Podcasts ins Visier. Denn am kommenden Donnerstag erscheint schon die Nummer 200! Tim stellt euch Höhepunkte aus den bisherigen Podcasts vor und möchte auch von euch wissen, was ihr gerne hört. Und welche eurer Fragen wir in einem der nächsten Podcasts mal beantworten sollen. Also ruft an und sagt es ihm: 0800 - 2254 2254!