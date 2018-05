Welche Farbe hat der Sand am Rande der Straßen in Berlin Neukölln, wie rau ist ein Stein, welche Geschichte erzählt ein altes Papierticket und wie fühlt sich ein einsamer Handschuh an? Im Rahmen des Projekts "Neuköllner Street Collection" sammelten, maßen, wogen, sortierten und katalogisierten Kinder die Fundstücke aus ihrem Kiez und präsentierten sie in einem eigenen Fundbüro. Im Kakadu-Studio erzählen Kinder, die an dieser Aktion beteiligt waren, von ihren Erlebnissen. Und ihr könnt anrufen und mitquasseln: 0800 2254 2254.

In einem Workshop wollten Kinder Ihren Neuköllner Kiez genau erkunden, verloren gegangene Dinge sammeln und Böden untersuchen.Sie kennzeichneten anschließend die Fundstücke auf einem Lageplan und machten sie durch Vakuumisieren unendlich haltbar. Zum Abschluss stellten sie ihre Forschungsergebnisse in einem eigenen Fundbüro aus. Zudem wurden sie aktiv mit ihren Fundstücken: Sie erfanden Geschichten, stellten Zusammenhänge her und zogen Schlussfolgerungen über die früheren Besitzer der Gegenstände und formulierten Fragen: Was verbirgt sich hinter dem Fundstück, woher kommt es, welche Abenteuer hat es bereits erlebt? Hat es ein Kind bei einem wilden Ritt durch die Straße verloren oder versteckt sich dahinter ein Geheimnis? Die Fantasie ging auf Entdeckungsreise. Anrufen und mitquasseln unter: 0800 2254 2254. Hier erfahrt ihr alles über das Projekt.