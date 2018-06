Obwohl ja eigentlich die Geschichte beendet war, werden weiterhin neue Harry-Potter-Bücher veröffentlicht. Ob es aber wirklich für Muggels unterhaltsam ist, Harry Potters Zauberer-Schulbücher zu lesen oder als Hörbuch zu hören, haben wir getestet.

"Quidditch im Wandel der Zeiten" heißt das neue Hörbuch/Buch, das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Es ist ein "Spin-Off" der Harry Potter Bücher. Also ein "Ableger", eine Buch über Nebenfiguren, Nebengeschichte aus den eigendlichen Büchern. In diesem Falle haben die aus dem Verlag einfach ein in der Harry Potter Geschichte erwähntes Zauberer-Schulbuch genommen und es echt gemacht. Das hat schon bei "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" geklappt, das Buch wurde sogar verfilmt und nun ist Quidditch dran.

Elmar Krämer war für Kakadu bei der Premiere in London, als das von Rufus Beck gelesene Hörbuch vorgestellt wurde.

Sein Fazit: "Das ist schon was für wirkliche Fans … nichts für mich … wer aber richtig tief in die HP-Welt einsteigen will, der erfährt in diesen Büchern eine Menge über den Sport der Zauberer, z.B. über die Geschichte des Sports, über die verwendeten Besen, über die Regeln …"

"Quidditch im Wandel der Zeiten"

(Hogwarts Schulbücher 2)

Von J.K. Rowling

Gelesen von Rufus Beck.

Audible Hörbuch

EUR 14,95

