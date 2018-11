Der Grinch ist grün, miesepetrig und ziemlich behaart und lebt mit seinem Hund Max in einer Höhle oberhalb des Dörfchens Whoville, wo man Weihnachten über alles liebt. Und weil der Grinch nichts so hasst wie Weihnachten, beschließ er, genau dieses Fest der Liebe allen Menschen in Whoville so richtig zu verderben.

Und so verkleidet sich der Grinch an Heiligabend als Weihnachtsmann und seinen Hund Max als Rentier und derart getarnt schleichen sie in das Dorf und stehlen allen Einwohnern die Geschenke unterm Christbaum.

Leider jedoch trifft er bei der Umsetzung seines fiesen Plans auf die kleine Cindy-Lou, die an Heiligabend extra länger wachgeblieben ist, um den Weihnachtsmann zu treffen und ihm dafür zu danken, dass er ihre überarbeitete Mutter unterstützt. Und ihre guten Absichten drohen den gemeinen Plan des Grinch zunichte zu machen …

Zum Nachhören: Kinotipp: Der Grinch.

Außerdem zu hören:

"Kirschdiebe oder als der Krieg vorbei war" - "Verloren in Eis und Schnee", Buchtipps der Kakadu-Lesecrew mit Regina Voss.

"Kirschdiebe - oder als der Krieg vorbei war"

Von Anke Bär

Gerstenberg Verlag 2018

ISBN: 978-3-8369-5997-1

Preis: 18.- Euro

"Verloren in Eis und Schnee"

Von: Davide Morosinotto

Thienemann Verlag 2018

ISBN: 978-3-5222-0251-0

Preis: 18.- Euro

"Hörspiele in Ägypten", mit Julia Tieke.

Die beiden Hörspiele in ägyptischer Sprache hört ihr auf Soundcloud hier.