Mein Spielzeugauto! Gib mir die Fernbedienung! Mach endlich schneller im Bad! Streit unter Geschwistern.

Kennt ihr das unter Geschwistern? Streit um das letzte Stück Kuchen. Oder das Verbot, das Zimmer eurer Schwester zu betreten. Oder der große Bruder, der immer im Auto vorne sitzen will. Aber: Streit unter Geschwistern ist ganz normal. Sechsmal pro Stunde, also alle zehn Minuten, sagen Experten. Weshalb streitet ihr euch mit euren Geschwistern? Oder streitet ihr gar nicht? Ruft bei Patricia an und erzählt es im Kakadu: 0800 2254 2254.

Patricia verlost heute ein Buch, in dem steht, wie man Streitigkeiten lösen kann. Geschrieben haben es Sigrun Eder und Daniela Molzbichler, erschienen ist es in der Edition Riedenburg. Es heißt "Konrad der Konfliktlöser".

Und die Expertin, die mit Patricia über Streits unter Geschwistern spricht, heißt Imke Dohmen. Alles über sie findet ihr unter www.mutterhelden.de, auch ihren Podcast www.mamsterrad.de