Tatsächlich kommt der Begriff Nebel aus dem Lateinischen und heißt übersetzt: Wolke. Nur schwebt sie eben nicht oben am Himmel, sondern unten am Boden. Und genau wie eine Wolke besteht auch Nebel aus kleinen Wassertröpfchen. Sie hängen in der Luft und weil sie so viele sind, klauen sie uns die Sicht.