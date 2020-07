Ganz ohne Zucker geht es nicht, aber zuviel Zucker ist nicht gut!

Mal ehrlich: Wir alle naschen doch ziemlich gerne, oder? Das liegt daran, dass in den meisten Naschsachen Zucker enthalten ist. Und wenn wir Zucker essen, dann freut sich das Gehirn, um es mal ganz einfach auszudrücken. Eiscreme, Kuchen, Nuss-Nugat-Creme, Cola, Fruchtzwerge, Schokolade, Bonbons, alles das enthält Zucker.

Fabian möchte heute von Euch wissen, was Ihr am liebsten nascht. Und bestimmt verrät er auch, was sein Lieblings-Naschzeug ist. Ruft an und quasselt mit: 0800 2254 2254.